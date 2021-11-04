Роковини смерті активістки Гандзюк: генпрокурор Венедіктова заявила, що всі винні понесуть покарання

У треті роковини смерті Катерини Гандзюк генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що правоохоронці роблять усе можливе для того, аби всі замовники вбивства активістки понесли покарання.

Генпрокурор зазначила, що обвинувачені в організації та замовленні нападу перебувають на лаві підсудних, а колишній голова та помічник депутата Херсонської обласної ради за клопотанням прокурора перебувають під вартою.

«Вже проведено понад 60 судових засідань. За цей час суд допитав чотирьох свідків обвинувачення та дослідив понад 70 томів письмових доказів, наданих прокурором. На сьогодні вже покарано п’ятьох безпосередніх виконавців нападу на неї. Усіх їх засуджено до реального позбавлення волі», — написала Венедіктова, додавши, що засуджено й особу, яка приховувала злочин.