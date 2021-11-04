У SpaceX зʼявився новий конкурент. Boeing дозволили розгорнути мережу супутникового інтернету

Федеральна комісія звʼязку США схвалила проєкт корпорації Boeing на розгортання мережі супутникового інтернету, запропонованого ще в 2017 році. Тепер Boeing може розпочати запуск супутників та вступити в конкуренцію зі SpaceX та її системою Starlink, мережами супутників OneWeb та Amazon Kuiper (запуск у 2022 році).

Про це пише The Verge із посиланням на рішення Федеральної комісії звʼязку.

Плани у Boeing менш амбітні, ніж у SpaceX чи Amazon — всього Boeing запустить 147 супутників для передачі широкосмугового інтернету за допомогою сигналу у V-діапазоні. Такий діапазон має більш високоточний сегмент спектру, ніж діапазони Ka та Ku, які використовуються Starlink та ще не запущеними супутниками Amazon Kuiper.