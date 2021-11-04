У SpaceX появился новый конкурент. Boeing разрешили развернуть сеть спутникового интернета

Федеральная комиссия связи США одобрила проект корпорации Boeing на развертывание сети спутникового интернета, который был предложен еще в 2017 году. Теперь Boeing может начать запуск спутников и вступить в конкуренцию со SpaceX и ее системой Starlink, сетями спутников OneWeb и Amazon Kuiper (запуск в 2022 году).

Об этом пишет The Verge со ссылкой на решение Федеральной комиссии связи.

Планы у Boeing менее амбициозны, чем у SpaceX или Amazon — всего Boeing запустит 147 спутников для передачи широкополосного интернета с помощью сигнала в V-диапазоне. Такой диапазон имеет более высокоточный сегмент спектра, чем диапазоны Ka и Ku, которые используются Starlink и еще не запущенными спутниками Amazon Kuiper.