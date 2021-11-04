В’ячеслав Штучний знову очолив апарат Верховної Ради

Верховна Рада на засіданні 4 листопада призначила Вʼячеслава Штучного главою апарату парламенту. Раніше він уже обіймав цю посаду.

За це рішення проголосували 315 депутатів.

Під час свого виступу з трибуни Ради Штучний заявив, що треба прискорити процеси диджиталізації (не тільки щодо документообігу, але й допуску до приміщень). Також треба разом з керівництвом парламенту та нардепами попрацювати над законопроєктом про парламентську службу — треба створити дослідницьку службу та тренінговий центр (як для нардепів, так і для працівників апарату). Крім цього, телеканал «Рада» треба зробити конкурентоспроможним.

З моменту звільнення Штучного у 2020 році апарат у статусі в. о. очолював керівник Головного юридичного управління при Верховній Раді Михайло Теплюк.

Нардепи у своїх виступах зазначали, що рік роботи без глави апарату був дуже «відчутний», зокрема, ідеться про порушення регламенту щодо голосування та формування порядку денного (аби там були не тільки законопроєкти монобільшості, але й опозиції).