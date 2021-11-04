Вячеслав Штучный снова возглавил аппарат Верховной Рады

Верховная Рада на заседании 4 ноября назначила Вячеслава Штучного главой аппарата парламента. Ранее он уже занимал эту должность.

За это решение проголосовали 315 депутатов.

Во время своего выступления с трибуны Рады Штучный заявил, что нужно ускорить процессы диджитализации (не только по документообороту, но и в вопросах допуска к помещениям). Также нужно вместе с руководством парламента и нардепами поработать над законопроектом о парламентской службе — создать исследовательскую службу и тренинговый центр (как для нардепов, так и для работников аппарата). Кроме того, телеканал «Рада» нужно сделать конкурентоспособным.

С момента увольнения Штучного в 2020 году аппарат в статусе и. о. возглавлял руководитель Главного юридического управления при Верховной Раде Михаил Теплюк.

Нардепы в своих выступлениях отмечали, что год работы без главы аппарата был очень «ощутим», в частности, речь идет о нарушениях регламента во время голосований и при формировании повестки дня (чтобы там были не только законопроекты монобольшинства, но и оппозиции).