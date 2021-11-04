Cancer Research: Вакцина від вірусу папіломи людини запобігає раку шийки матки на 90%

Благодійна організація з вивчення раку у Великій Британії Cancer Research UK заявила, що вакцина проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) скорочує кількість випадків раку шийки матки майже на 90%. Організація назвала результати дослідження «історичними».

Дослідження опублікували в науковому журналі The Lancet і на сайті Cancer Research UK.

У 2008 році в Англії дослідники вакцинували від ВПЛ дівчат 12—13 років. Зараз їм за 20 років. Дослідження показало, що вакцина знизила у них ймовірність захворіти на рак шийки матки на 87%.

Також дослідження показало, що вакцина знизила ймовірність захворіти на рак шийки матки на:

34% у тих, хто отримав щеплення у віці від 16 до 18 років;

62% у вакцинованих у віці від 14 до 16 років.

Загалом, за оцінками дослідників, програма з вакцинації проти ВПЛ за 11 років запобігла приблизно 450 випадкам раку шийки матки та майже 17 200 випадкам передракових станів.