Cancer Research: Вакцина от вируса папилломы человека предотвращает рак шейки матки на 90%

Благотворительная организация по изучению рака в Великобритании Cancer Research UK заявила, что вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) сокращает количество случаев рака шейки матки почти на 90%. Организация назвала результаты исследования «историческими».

Исследования опубликовали в научном журнале The Lancet и на сайте Cancer Research UK.

В 2008 году в Англии исследователи вакцинировали от ВПЧ девочек 12—13 лет. Сейчас им за 20 лет. Исследование показало, что вакцина снизила у них вероятность заболеть раком шейки матки на 87%.

Также исследование показало, что вакцина снизила вероятность заболеть раком шейки матки на:

34% у тех, кто получил прививку в возрасте от 16 до 18 лет;

62% у привитых в возрасте от 14 до 16 лет.

В целом, по оценкам исследователей, программа по вакцинации ВПЧ за 11 лет предотвратила около 450 случаев рака шейки матки и около 17 200 случаев предраковых состояний.