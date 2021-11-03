Новим заступником Єрмака призначать члена наглядової ради «Укроборонпрому» Ростислава Шурму

Новим заступником голови Офісу президента призначать члена наглядової ради «Укроборонпрому» Ростислава Шурму.

Про це «Бабелю» повідомило джерело в Офісі президента.

На цій посаді він має замінити Юлію Свириденко, яку висунули на посаду міністра економіки. За словами співрозмовника, Шурма в середу вже відвідував ОП, де Свириденко передала йому всі справи.

«Призначення Шурми — спільне рішення президента і голови його офісу Андрія Єрмака», — додав співрозмовник.

Хто такий Шурма?

Колишній очільник Запорізької обласної організації партії «Опозиційний блок — За життя». Також працював гендиректором заводу «Запоріжсталь», фінансовим директором Макіївського металургійного заводу і заступником директора металургійного дивізіону холдингу «Метінвест» Ріната Ахметова. У травні 2021 року його призначили членом наглядової ради «Укроборонпрому».