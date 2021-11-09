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Альфа-Банк повертає гроші за квитки на літак. Як взяти участь в акції

Автор:
Марина Колесниченко
Дата:
Альфа-Банк повертає гроші за квитки на літак. Як взяти участь в акції

Альфа-Банк спільно з українською авіакомпанію SkyUp Airlines оголосили про акцію «Щасливе небо» — для пасажирів розігрують 100 авіаквитків на 14 напрямків світу.

З першого по дев’яте листопада щасливі квитки вже виграли 27 пасажирів, які летіли у Стамбул, Лісабон, Мадрид, Ніццу, Аліканте, Барселону, Дубай, Париж, Зальцбург, Прагу, Батумі, Алмати, на острови Мадейри чи Тенерифе.

Кожен, хто придбав квиток на літак SkyUp, може отримати «Щасливе місце». Що це означає? Щодня за допомогою генератора чисел обиратимуть випадковий номер крісла. Його забрендують у фірмовий чохол, щоб візуально вирізнити з-поміж інших. Власникам місця, номер якого вибере генератор, Альфа-Банк поверне кошти за авіаквиток.

Повернути гроші дуже просто — потрібно сфотографувати посадковий талон, надіслати його електронною поштою luckyseat@skyup.aero та підтвердити свої дані. Після верифікації Альфа-Банк поповнить баланс пасажира в еквіваленті вартості квитка.

«Ця колаборація стала продовженням комунікаційної кампанії Альфа-Банку «ТИ — МОЖЕШ!». Так, банк розширює можливості кожного та підтримує на шляху до мети», — зазначають у компанії.

  • В акції беруть участь рейси, що прямують з Києва до Барселони, Аліканте, Мадрида, Ніцци, Лісабона, Стамбула, Дубаю, Парижа, Зальцбурга, Праги, Батумі, Алмати, островів Мадейри та Тенерифе.

Альфа-Банк Україна — український банк з міжнародним капіталом, входить до приватної інвестиційної холдингової компанії ABH Holdings S.A. з головним офісом у Люксембурзі. Відповідно до класифікації Національного банку України, Альфа-Банк Україна входить до групи банків іноземних банківських груп, є системно важливим банком і знаходиться в першій десятці фінансових установ країни за обсягом активів.

Автор:
Марина Колесниченко

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