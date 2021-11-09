Альфа-Банк возвращает деньги за билеты на самолет. Как принять участие в акции

Альфа-Банк совместно с украинской авиакомпанией SkyUp Airlines объявили об акции «Счастливое небо» — для пассажиров разыгрывают 100 авиабилетов по 14 направлениям мира.

С первого по девятое ноября счастливые билеты уже выиграли 27 пассажиров, которые летели в Стамбул, Лиссабон, Мадрид, Ниццу, Аликанте, Барселону, Дубай, Париж, Зальцбург, Прагу, Батуми, Алматы, на острова Мадейра и Тенерифе.

Каждый, кто приобрел билет на самолет SkyUp, может получить «Счастливое место». Что это значит? Каждый день с помощью генератора чисел будут выбирать случайный номер кресла. Его забрендируют в фирменный чехол, чтобы визуально выделить из других. Владельцам места, номер которого выберет генератор, Альфа-Банк вернет деньги за авиабилет.

Вернуть деньги очень просто – нужно сфотографировать посадочный талон, отправить его по электронной почте luckyseat@skyup.aero и подтвердить свои данные. После версификации Альфа-Банк пополнит баланс пассажира в эквиваленте стоимости билета.

«Эта коллаборация стала продолжением коммуникационной кампании Альфа-Банка «ТЫ – МОЖЕШЬ!». Так, банк расширяет возможности каждого и поддерживает на пути к цели», — отмечают в компании.