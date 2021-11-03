Розкрадання в оборонці: суд звільнив від відповідальності Віталія Жукова у справі про надання хабаря

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) звільнив від відповідальності Віталія Жукова — фігуранта справ про розкрадання в «Укроборонпромі», зокрема, за дачу хабаря директору Ізюмського приладобудівного заводу Сергію Філоненку.
У рішенні колегії суддів ВАКС сказано, що суд задовольнив клопотання адвокатів Жукова про те, що у справі сплив термін давності — 5 років. За версією звинувачення, хабар Філоненко отримав у вересні 2016 року.
У березні 2021 року ВАКС з тієї ж причини звільнив Жукова від відповідальності за передачу 950 тисяч гривень синові колишнього першого секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського Ігорю — обидва також є фігурантами справи про розкрадання. За вказану суму Ігор Гладковський обіцяв допомогу батька в ухваленні рішення директором «Укрспецекспорту» на користь компанії «Оптимумспецдеталь», якою фактично володіли Жуков і Андрій Рогоза.
У судах проти Жукова розглядали ще дві справи (про несплату податків і зловживання впливом).
- Жуков разом із Рогозою та Гладковськими у 2019 році фігурував у справі про розкрадання в оборонній промисловості. 2 квітня Генпрокуратура оголосила про розслідування щодо Рогози та Жукова. Їх підозрювали в контрабанді запчастин для оборонних заводів із Росії, але вони невдовзі пішли на угоду зі слідством, хоча Жукову ВАКС відмовив.
- У березні 2021 року ВАКС звільнив Жукова від кримінальної відповідальності у справі про зловживання службовим впливом.
- На початку листопада цього року стало відомо, що Віталій Жуков очолив бюро, яке розробляє боєприпаси для «Укроборонпрому».