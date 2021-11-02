Розкрадання в оборонці: фігурант справи Віталій Жуков очолив бюро, яке розробляє боєприпаси для «Укроборонпрому»

Один із підозрюваних у справі про корупційні схеми з «Укроборонпромом» Віталій Жуков очолив «Спеціальне конструкторське бюро Вектор-В», яке розробляє боєприпаси для гранатометів. Відтак, після скандалу з оборудками на закупівлях в оборонці Жуков знову повертається до співпраці з «Укроборонпромом».

Про це стало відомо після брифінгу підприємств, присвяченому початку виробництва боєприпасів ВОГ-17В в Україні.

«Сьогодні в Україні нарешті з’явилося власне виробництво боєприпасів для гранатометів, яке має замкнутий цикл. Для нашого Спеціального конструкторського бюро це успіх, а для України — безперечна перемога та приклад ефективного державно-приватного партнерства», — наголосив керівник СКБ «Вектор-В» Віталій Жуков.

У свою чергу «Укроборонпром» пояснив, що наразі ЗСУ «відчуває гостру нестачу боєприпасу ВОГ-17В», тому підприємство уклало відповідний контракт.

«У підсумку створено 30-мм постріл для автоматичного станкового гранатомету АГС-17», — зазначив Роман Забарчук, заступник директора з безпеки «Укроборонпрому» та наголосив, що наразі немає жодного судового рішення, яке забороняє вести перемовини або укладати контракти з компанією «Вектор-В».

Міноборони створило державну комісію, яка зробила висновок про те, що боєприпас успішно пройшов випробування. Наразі готується наказ Міністра оборони про прийняття цього виробу на озброєння.