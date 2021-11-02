Хищения в оборонке: фигурант дела Виталий Жуков возглавил бюро, разрабатывающее боеприпасы для «Укроборонпрома»

Один из подозреваемых по делу о коррупционных схемах с «Укроборонпромом» Виталий Жуков возглавил «Специальное конструкторское бюро Вектор-В», разрабатывающее боеприпасы для гранатометов. После скандала со сделками на закупках в оборонке Жуков снова возвращается к сотрудничеству с «Укроборонпромом».

Об этом стало известно после брифинга предприятий, посвященного началу производства боеприпасов ВОГ-17В в Украине.

«Сегодня в Украине наконец-то появилось собственное производство боеприпасов для гранатометов, которое имеет замкнутый цикл. Для нашего Специального конструкторского бюро это успех, а для Украины — бесспорная победа и пример эффективного государственно-частного партнерства», — подчеркнул руководитель СКБ «Вектор-В» Виталий Жуков.

В свою очередь «Укроборонпром» объяснил, что сейчас ВСУ «испытывает острую нехватку боеприпаса ВОГ-17В», поэтому предприятие заключило соответствующий контракт.

«В итоге создан 30-мм выстрел для автоматического станкового гранатомета АГС-17», — отметил Роман Забарчук, заместитель директора по безопасности «Укроборонпрома» и подчеркнул, что пока нет никакого судебного решения, запрещающего вести переговоры или заключать контракты с компанией «Вектор-В».

Минобороны создало государственную комиссию, которая сделала вывод о том, что боеприпас успешно прошел испытание. В настоящее время готовится приказ Министра обороны о принятии этого изделия на вооружение.