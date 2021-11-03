Голова МОЗ: Україна до кінця тижня отримає майже 3 млн доз вакцини Moderna

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу заявив, що до кінця цього тижня в Україну прибуде 2,93 млн доз вакцини Moderna від коронавірусу.

За його словами, партія допоможе задовольнити зростаючий попит на вакцину. Вона прибуде до країни у рамках всесвітньої ініціативи COVAX.

Ляшко уточнив, що зараз на складах є близько 7,5 млн доз вакцини. Він сподівається, що високі за останні тижні показники вакцинації не спадуть. У середньому за добу в Україні вакцинуються 250 тисяч людей.