Глава Минздрава: Украина до конца недели получит почти 3 млн доз вакцины Moderna

Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга заявил, что до конца этой недели в Украину прибудет 2,93 миллиона доз вакцины Moderna от коронавируса.

По его словам, партия поможет удовлетворить растущий спрос на вакцину. Она прибудет в страну в рамках всемирной инициативы COVAX.

Ляшко уточнил, что сейчас на складах есть около 7,5 млн доз вакцины. Он надеется, что высокие в последние недели показатели вакцинации не спадут. В среднем в сутки в Украине вакцинируются 250 тысяч людей.