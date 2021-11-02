Сколько человек в Украине умерли за последние сутки от ковида? 700 ― считаем в мостах

В Украине на утро 2 ноября выявили 19 455 новых заболевших коронавирусом, в больницы попали 3 188 человек. Также за сутки медики вакцинировали 273 307 человек, первую дозу получили 207 877, вторую — 65 430 человек. По данным Минздрава, 93,5% госпитализированных из-за COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированные. За прошедшие сутки, 1 ноября, от коронавируса умерли 700 человек. Если представить, что средний рост умерших примерно 175 сантиметров, и перевести их количество в длину, то получится почти целый киевский Южный мост в 1 330 метров.