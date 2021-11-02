Розвідка: Окупанти стягують артилерію до лінії розмежування

Російські окупанти продовжують нарощувати сили на Донбасі, стягуючи на передові позиції значну кількість розвідувально-диверсійних груп, протитанкових ракетних комплексів та снайперських пар.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Водночас окупанти збільшили кількість розвідувальних постів спостереження за діяльністю підрозділів Об’єднаних сил та визначення об’єктів для ведення артилерійського (снайперського) вогню.

Крім того, на окремих напрямках противник посилює угруповання артилерії поблизу лінії зіткнення.

У відомстві зазначають, що висування самохідних артилерійських установок до замаскованих вогневих позицій окупанти здійснюють переважно вночі.

Зауважимо, обстріли на Донбасі зі сторони бойовиків за останній час помітно почастішали, за минулу добу їх було 11, а за день до того — 19.