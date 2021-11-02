Творці криптовалюти за «Грою в кальмара» виявилися шахраями. Вони привласнили $3,3 млн

Невідомі автори запустили криптовалюту Squid 28 жовтня. Автори проєкту обіцяли у листопаді турнір із шести раундів, як у серіалі, та вказували, що токени були потрібні для сплати за участь. Після турніру автори обіцяли розподілити кошти між розробниками та переможцями.

Анонімні творці криптовалюти за мотивами популярного південнокорейського серіалу «Гра в кальмара» закрили проєкт і привласнили близько $3,3 мільйона.

Squid викликала ажіотаж, але у документі авторів, у якому розповідається про продукт, виявили дивні помилки та неточності вже на самому старті запуску. Gizmodo і платформа CoinMarketCap повідомляли, що проєкт Squid схожий на аферу.

1 листопада вартість Squid зросла до $2 856 за токен, а потім стрімко впала в ціні до $0,003 — автори Squid в цей момент перевели активи у реальні гроші. Вони провернули так звану аферу Rug Pull, коли творці криптовалюти кидають проєкт і зникають із грошима інвесторів.

У своєму Telegram-каналі творці криптовалюти заявили, що закривають проєкт через численні хакерські атаки. У повідомленні вони вказали, що «пригнічені» та перебувають у постійному «стресі».