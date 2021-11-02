Создатели криптовалюты по «Игре в кальмара» оказались мошенниками. Они присвоили $3,3 млн

Неизвестные авторы запустили криптовалюту Squid 28 октября. Авторы проекта обещали в ноябре турнир из шести раундов, как в сериале, и указывали, что токены были нужны для оплаты за участие. После турнира, авторы обещали распределить средства между разработчиками и победителями.

Анонимные создатели криптовалюты по мотивам популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара» закрыли проект и присвоили себе около $3,3 миллиона.

Squid вызвала ажиотаж, но в документе авторов, в котором рассказывается о продукте, обнаружили странные ошибки и неточности уже на самом старте запуска. Gizmodo и платформа CoinMarketCap сообщали, что проект Squid похож на аферу.

1 ноября стоимость Squid выросла до $2 856 за токен, а затем стремительно упала в цене до $0,003 — авторы Squid в этот момент перевели активы в реальные деньги. Они провернули так называемую аферу Rug Pull, когда создатели криптовалюты бросают проект и исчезают со средствами инвесторов.

В своем Telegram-канале создатели криптовалюты заявили, что закрывают проект из-за многочисленных атак хакеров. В сообщении они указали, что «подавлены» и находятся в постоянном «стрессе».