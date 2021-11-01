Глава МОЗ: В Україні поволі зменшуються темпи госпіталізації COVID-хворих

Рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 в Україні нині перебуває на плато після трьох місяців значного зростання. При цьому цифри приросту та госпіталізації зупинилися на доволі високих показниках.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 1 листопада під час онлайн-брифінгу.
«Темпи вакцинації в Україні приносять перші позитивні результати. Шостий день поспіль рівень госпіталізації в Україні перебуває на плато після більш ніж тримісячного зростання», — зазначив глава МОЗ.
За його словами, завдяки вакцинації за останній тиждень вдалося врятувати 1 238 життів, але це тільки перші результати.
Ляшко зазначив, що захворюваність на COVID-19 зафіксувалася на найвищих показниках і «наша спільна справа – зрушити цю захворюваність на спад, а не на подальше зростання».
- За минулий тиждень, з 25 до 31 жовтня, в Україні зробили 1 740 231 щеплення — це більше, ніж за весь червень. Також за останню добу, 31 жовтня, медики виявили 13 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 905, медпрацівників — 111). Від ускладнень захворювання померли 298 пацієнтів.
- Від першого листопада у «червоній» зоні перебувають 15 областей: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська. Також під посилення обмежень підпадає місто Київ.
- Від 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.