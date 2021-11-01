Глава МОЗ: В Україні поволі зменшуються темпи госпіталізації COVID-хворих

Рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 в Україні нині перебуває на плато після трьох місяців значного зростання. При цьому цифри приросту та госпіталізації зупинилися на доволі високих показниках.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 1 листопада під час онлайн-брифінгу.

«Темпи вакцинації в Україні приносять перші позитивні результати. Шостий день поспіль рівень госпіталізації в Україні перебуває на плато після більш ніж тримісячного зростання», — зазначив глава МОЗ.

За його словами, завдяки вакцинації за останній тиждень вдалося врятувати 1 238 життів, але це тільки перші результати.

Ляшко зазначив, що захворюваність на COVID-19 зафіксувалася на найвищих показниках і «наша спільна справа – зрушити цю захворюваність на спад, а не на подальше зростання».