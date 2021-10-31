Філадельфія стане першим великим містом США, у якому поліцейським заборонять зупиняти водіїв за незначні порушення ПДР

Філадельфія стане першим великим містом у США, де поліцейським заборонять зупиняти водіїв за незначні порушення правил дорожнього руху. Відповідний закон мер міста підпише наступного тижня.

Про це пише CNN.

Міська рада ухвалила закон про так звану «водійську рівність» 14 жовтня. Цей документ розділяє порушення правил дорожнього руху на «первинні порушення», які дозволяють поліцейським зупиняти авто заради забезпечення громадської безпеки, та «вторинні», які не відповідатимуть критеріям законної зупинки.

Закон набере чинності через 120 днів після підписання мером. Схожі обмеження вже також є у деяких містах та округах США.

Подібні ідеї наразі активно обговорюються на законодавчому рівні у США через велику кількість помилкових убивств, які вчиняються поліцейськими під час зупинки автомобіля. Багато разів правоохоронці занадто перебільшують ймовірну загрозу для застосування зброї.

31 жовтня видання The New York Times оприлюднило розслідування стосовно того, як зупинки водіїв за порушення ПДР призводять до смертей. Через те, що поліцейських завжди тренують буди готовими до будь-якої небезпеки, водії часто стикаються з неправомірною агресією. До того ж, самі правоохоронці теж активно створюють загрозливі ситуації, зокрема стають на шляху автомобіля, який намагається втекти.

За останні 5 років поліцейські у США застрелили понад 400 водіїв та пасажирів, які не були озброєні та не вчиняли тяжких злочинів. До того ж, багато судів виправдовують правоохоронців у цих справах, вважаючи застосуваннями ними зброї цілком доцільним у тих чи інших ситуаціях.

Дуже часто поліцейські занадто агресивно реагують на неповагу чи непокору з боку порушників. Через це і виникає конфлікт, який згодом може перерости у стрілянину. Також багато людей були застрелені під час втечі, хоча їх зупиняли за проїзд на червоне світло, зламані фари, прострочені документи про реєстрацію та низку незначних правопорушень.

З 2016 року у США 280 поліцейських загинули на службі, 60 з них — вбили водії, яких ті зупинили на дорозі. Водночас кількість зупинок машин значно перевищує будь-які інші контакти поліцейських із цивільними. Таким чином ризик смерті правоохоронця унаслідок зупинки авто становить приблизно 1 на 3,6 мільйона випадків. Останнім часом правоохоронцям рекомендують у разі спроби втечі дозволяти підозрюваним у порушенні ПДР втекти. Там зазначають, що такого порушника можна найти згодом, маючи дані про його водійське посвідчення, і ще й додати звинувачення в ухиленні від покарання.