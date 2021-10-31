У Харкові колишні міліціонери зливали Росії дані бійців добровольчих батальйонів

У Харкові колишня працівниця міліції збирала та передавала спецслужбам Росії особисті дані бійців добровольчих батальйонів «Слобожанщина», «Харків-1», «Харків-2», які перебували на той час у зоні проведення антитерористичної операції.

Також жінка зливала дані співробітників Головного управління МВС у Харківській області. Інформація про це міститься в ухвалі Ленінського райсуду Харкова.

Підозрювана працювала старшим інспектором групи кадрового забезпечення Харківського міського управління міліції. 28 травня 2014 року вона познайомилася з чоловіком, який на той час контактував зі спецслужбами РФ. Саме він попросив її надати йому згадану інформацію, після чого інспектор без відома керівництва за допомогою інших колег скачала усі дані та передала знайомому.