В Харькове бывшие милиционеры сливали России данные бойцов добровольческих батальонов

Подозреваемая работала старшим инспектором группы кадрового обеспечения Харьковского городского управления милиции. 28 мая 2014 года она познакомилась с мужчиной, который в то время контактировал со спецслужбами РФ. Именно он попросил ее предоставить ему эту информацию, после чего инспектор без ведома руководства с помощью других коллег скачала все данные и передала знакомому.

Также женщина сливала данные сотрудников Главного управления МВД в Харьковской области. Информация об этом содержится в постановлении Ленинского райсуда Харькова.

В Харькове бывшая сотрудница милиции собирала и передавала спецслужбам России личные данные бойцов добровольческих батальонов «Слобожанщина», «Харьков-1», «Харьков-2», находившихся на тот момент в зоне проведения антитеррористической операции.

Эту информацию агент РФ скопировал на ноутбук, который правоохранители изъяли 26 февраля 2015 года.

Уже в мае уголовное производство передали на рассмотрение в Киевский районный суд Харькова, но в августе досудебное расследование остановили и объявили подозреваемую в розыск. Согласно оперативным данным СБУ, она находится на территории Российской Федерации и возвращаться в Украину не планирует.

Суд предоставил разрешение на задержание бывшего милиционера для избрания ей меры пресечения.