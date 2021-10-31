В Австралії науковці розробили новий метод вакцинації — пластир з мікрочипами

Науковці з австралійського Університету Квінсленду успішно розробили метод проведення вакцинації проти COVID-19 за допомогою пластирів.

За розрахунками, вартість пластиру не перевищуватиме ціну звичайного шприца з дозою вакцини, повідомляє Xinhua.

Цей винахід використовує «пластир з мікрочипами високої щільності» (HD-MAP), які після нанесення на шкіру, запускають тисячі мікроскопічних реакцій.

За словами провідного дослідника проєкту Девіда Мюллера, випробування COVID-пластира на мишах продемонстрували швидшу імунну реакцію. Ученим також вдалося нейтралізувати численні штами вірусу, зокрема «британський» та «південноафриканський».