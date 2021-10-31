В Австралии ученые разработали новый метод вакцинации — пластырь с микрочипами

По словам ведущего исследователя проекта Дэвида Мюллера, испытания COVID-пластыря на мышах продемонстрировали более быструю иммунную реакцию. Ученым также удалось нейтрализовать многочисленные штаммы вируса, в том числе «британский» и «южноафриканский».

Это изобретение использует «пластырь с микрочипами высокой плотности» (HD-MAP), который после нанесения на кожу запускает тысячи микроскопических реакций.

По расчетам, стоимость пластыря не будет превышать цену обычного шприца с дозой вакцины, сообщает Xinhua .

Ученые из австралийского Университета Квинсленда успешно разработали метод проведения вакцинации против COVID-19 с помощью пластырей.

Главным потенциалом технологии называют возможность обеспечить самостоятельную вакцинацию.

Дэвид Мюллер добавляет, что вакцина удобна в хранении и не требует соблюдения холодовой цепи, как другие препараты. Ученый уверен, что открытие может стать большим поддержкой для развивающихся стран, поскольку у них нет возможности обеспечить холодовую цепь.

Разработчики надеются представить эту технологию миру и ищут возможности финансирования, чтобы как можно скорее провести клинические испытания.