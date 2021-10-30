Британія евакуює з Афганістану представників ЛГБТ-спільноти. Притулок отримали перші 29 людей

У заяві Міністерства закордонних справ сказано , що 29 серпня Британія прийняла першу групу представників сексуальних меншин і продовжить операцію з евакуації найближчими місяцями.

Група з 29 афганців складається зі студентів та активістів, які неодноразово виступали за права ЛГБТ.

На батьківщині на них чекають переслідування та страти. В Афганістані, де переважно діють закони шаріату, геїв та інших представників сексменшин нерідко забивали камінням. До приходу талібів до влади, ЛГБТ-людям загрожувало увʼязнення.