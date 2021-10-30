Британія евакуює з Афганістану представників ЛГБТ-спільноти. Притулок отримали перші 29 людей

Велика Британія евакуює представників сексуальних меншин з Афганістану, в якому владу захопив радикальний ісламський рух «Талібан».
У заяві Міністерства закордонних справ сказано, що 29 серпня Британія прийняла першу групу представників сексуальних меншин і продовжить операцію з евакуації найближчими місяцями.
Група з 29 афганців складається зі студентів та активістів, які неодноразово виступали за права ЛГБТ.
На батьківщині на них чекають переслідування та страти. В Афганістані, де переважно діють закони шаріату, геїв та інших представників сексменшин нерідко забивали камінням. До приходу талібів до влади, ЛГБТ-людям загрожувало увʼязнення.
За даними правозахисної організації Rainbow Railroad, в Афганістані проживають сотні геїв, лесбіянок та бісексуалів. Десяткам з них допомогли сховатися у безпечних місцях.
- В Афганістані тим часом зростає загроза масштабного голоду. В ООН заявляли, що голод торкнеться понад 23 млн людей. Таліби на нещодавніх переговорах у Москві закликали до співпраці та просили сировинну допомогу. Гуманітарну допомогу пообіцяла Росія.
- 29 жовтня таліби на тлі голоду вимагали розблокувати заморожені мільйони доларів на рахунках Афганістану за кордоном.