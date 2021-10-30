Британия эвакуирует из Афганистана представителей ЛГБТ-сообщества. Убежище получили первые 29 людей

В заявлении Министерства иностранных дел сказано , что 29 августа Британия приняла первую группу представителей сексуальных меньшинств и продолжит операцию по эвакуации в ближайшие месяцы.

Группа из 29 афганцев состоит из студентов и активистов, которые неоднократно выступали за права ЛГБТ.

На родине их ждут преследования и казни. В Афганистане, где в основном действуют законы шариата, геев и других представителей сексменьшинств нередко забивали камнями. До прихода талибов к власти, ЛГБТ-людям грозило тюремное заключение.