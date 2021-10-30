Проста зміна прописки. У Мінцифри пояснили, як працюватиме Military ID у «Дії»

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що анонсований Міноборони сервіс Military ID у порталі держпослуг «Дія» спростить зміну реєстрації («прописки») для призовників та резервістів.
У своєму Telegram-каналі він зазначив, що новина Міністерства оборони про новий сервіс вийшла «складною», тому вирішив пояснити ситуацію.
Простими словами — готується запуск онлайн-послуги зі зміни місця реєстрації, яка дозволить призовникам, військовозобовʼязаним або резервістам не відвідувати військкомати.
«Змінити прописку можна буде у кілька кліків. І все. Більше жодних змін. Максимальне спрощення та скасування офлайн-походу у військкомат», — додав Федоров.
За його словами, Military ID вже тестують у шести містах із травня цього року.
- 29 жовтня Міноборони повідомляло, що сервіс Military ID повноцінно має запрацювати у 2022 чи 2023 році. Крім того, у Міноборони заявили, що сервіс обʼєднає реєстр призовників з іншими базами, у тому числі з базою міграційної служби.
- Раніше у Мінветеранів заявили, що у жовтні цього року в онлайн-сервісі «Дія» має зʼявитися посвідчення учасника бойових дій.