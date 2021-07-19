У «Дії» з’являться посвідчення учасників бойових дій. У Мінветеранів назвали терміни

Посвідчення учасника бойових дій у жовтні з’явиться в онлайн-сервісі «Дія».

Про це повідомив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Володимир Левчук під час зустрічі Veteran Public Talk у київському ветеранському просторі Veteran Hub.

«Після запуску державного реєстру ветеранів ми плануємо у жовтні презентувати посвідчення учасника бойових дій в онлайн-сервісі державних послуг «Дія», — сказав він.

За словами Левчука, у додатку будуть посвідчення всіх категорій громадян, якими опікується міністерство.

«Мінветеранів розробляє концепцію і пропрацьовує реалізацію пільгового електронного квитка, який буде реалізований за допомогою сервісу «Дія», та працює над запуском онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), яка надасть захисникам України рівні можливості, незалежно від географії проживання, для започаткування власного бізнесу», — додав заступник міністра.

Також Левчук уточнив, що своїм проєктом Мінветеранів хоче об’єднати низку онлайн-платформ, які існують, щоб максимально розширити аудиторію для доступу до цих сервісів.