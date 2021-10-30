У Римі екоактивісти намагалися блокувати вулицю, яка веде до місця проведення саміту G20. Поліція застосувала силу

У столиці Італії екоактивісти намагалися блокувати вулицю, яка веде до місця проведення саміту «Великої двадцятки» (G20).

Про це повідомляє ANSA.

Активісти влаштували сидячий протест на вулиці Христофора Колумба біля конгрес-центру Нувола — саме там проходить саміт. Вони розгорнули плакати із закликами вирішити проблему з кліматичною ситуацією та погрожували заблокувати місто.

Поліція оточила демонстрантів. Деякі з активістів почали проявляти агресію, після чого правоохоронці застосували силу. Людей відтіснили за допомогою щитів на бокову смугу вулиці, а найактивніших учасників затримали.

Частина активістів продовжила протест.

На час саміту у Римі додатково мобілізували 5 тисяч поліцейських та солдатів. Сам саміт проходить далеко від центру міста через недавні сутички протестувальників з поліцією. Люди вимагали скасувати впровадження COVID-сертифікатів.