ДБР повідомило про підозру ексзаступнику міністра оборони у розтраті 700 млн гривень на харчуванні для ЗСУ

Колишньому заступнику міністра оборони України та ексочільнику одного з департаментів міністерства повідомили про підозру у завдаванні збитків на понад 700 мільйонів гривень під час закупівлі продуктів для армії.
Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
За даними слідства, у грудні 2020-го — січні 2021 року тодішній керівник департаменту уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування ЗСУ на рік. Після цього заступник міністра оборони наказав йому незаконно укласти додаткові угоди з постачальниками, згідно з якими привозити продукти та своєчасно поповнювати запаси ЗСУ мали самостійно, залучаючи особовий склад і техніку та витрачаючи додаткові гроші з бюджету.
«Це негативно вплинуло на обороноздатність підрозділів ЗСУ та поставило під загрозу виконання їхніх основних завдань, визначених Конституцією України, зокрема щодо оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності», — наголосили в ДБР.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ), експосадовцю загрожує до 8 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Як стало відомо «Бабелю», йдеться про ексзаступника міністра оборони Ігоря Халімона та Костянтина Ступака.
- У квітні 2021 року комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував звільнити профільного заступника міністра оборони Ігоря Халімона через створення монополії на забезпеченні харчуванням армії. До такого рішення дійшли після того, як в одній із частин вкотре поскаржилися на зіпсовані продукти, які постачала компанія-монополіст.