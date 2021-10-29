ДБР повідомило про підозру ексзаступнику міністра оборони у розтраті 700 млн гривень на харчуванні для ЗСУ

Колишньому заступнику міністра оборони України та ексочільнику одного з департаментів міністерства повідомили про підозру у завдаванні збитків на понад 700 мільйонів гривень під час закупівлі продуктів для армії.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, у грудні 2020-го — січні 2021 року тодішній керівник департаменту уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування ЗСУ на рік. Після цього заступник міністра оборони наказав йому незаконно укласти додаткові угоди з постачальниками, згідно з якими привозити продукти та своєчасно поповнювати запаси ЗСУ мали самостійно, залучаючи особовий склад і техніку та витрачаючи додаткові гроші з бюджету.