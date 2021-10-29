ГБР сообщило о подозрении экс-замминистра обороны в растрате 700 млн гривен на питании для ВСУ

Бывшему заместителю министра обороны Украины и экс-главе одного из департаментов министерства сообщили о подозрении в нанесении ущерба более чем на 700 миллионов гривен при закупке продуктов для армии.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По данным следствия, в декабре 2020-го — январе 2021 года тогдашний глава департамента заключил договоры о закупке услуг по организации питания ВСУ на год. После этого замминистра обороны приказал ему незаконно заключить дополнительные соглашения с поставщиками, согласно которым привозить продукты и своевременно пополнять запасы ВСУ должны самостоятельно, привлекая личный состав и технику и расходуя дополнительные деньги из бюджета.