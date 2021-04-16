Нардеп «Голоса»: Комитет Рады рекомендует уволить замминистра обороны Халимона за монополию на питании в ВСУ

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал уволить профильного заместителя министра обороны Игоря Халимона из-за создания монополии на обеспечении питанием Вооруженных сил.

Об этом сообщила депутат «Голоса» Соломия Бобровская по итогам заседания комитета.

По ее словам, на прошлой неделе в одной из частей опять пожаловались на испорченные продукты. Поставляет продукты в ВСУ компания «Військсервіс-Волонтер», которая заняла 90% пищевых услуг.

«Мы заслушали странные оправдания профильного заместителя Министерства обороны Украины Игоря Халимона, и он прямо признал, что «Військсервіс-Волонтер» стал монополистом и занял 90% рынка. Халимон пытался убедить нас, что проблемы нет и все проблемы прорабатываются. Нарушения же не имеют системного характера. Ну, и он не знает, почему МО не выполняет решение суда в полном объеме», — написала Бобровская.

Комитет после обсуждений принял следующие решения:

обратиться к министру обороны с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии замминистра Халимона занимаемой должности;

обратиться в Минобороны с просьбой пересмотреть квалификационные критерии публичных закупок на поставку питания с соблюдением равенства всех участников, чтобы министерство «не отсеивало конкурентов своего фаворита»;

обратиться в Минобороны с просьбой пересмотреть все акты, составленные военными частями относительно нарушений «Військсервісом» для их устранения;

обратиться в Офис генерального прокурора относительно письма Киевской прокуратуры, которым «установлен» факт подделки документов для участия в тендере одной из компаний (решения может принимать только суд).

Бобровская отметила, что депутаты комитета были знакомы с проблемой испорченной пищи для военных. «Руководство давит на военных, которые слишком часто присылают жалобы на компанию-победителя. Теперь наконец эту проблему громко озвучили на парламентском уровне», — добавила она.