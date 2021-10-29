У Національному зоопарку Куби бебі-бум. Через пандемію відвідувачі не заважали тваринам романтично проводити час

У Національному зоопарку Куби кілька видів тварин, які перебувають під загрозою зникнення, скористалися тишею і спокоєм під час пандемії коронавірусу. У результаті романтичних зустрічей народилась рекордна кількість дитинчат.

Про це повідомляє The Guardian.

Серед новонароджених — леопарди, бенгальські тигри, зебри, жирафи, антилопи та бугаї. Доглядачі за тваринами такий бебі-бум повʼязують із тим, що зоопарк був закритий протягом багатьох місяців під час пандемії. Через відсутність публіки тварини стають спокійнішими.