В Национальном зоопарке Кубы бэби-бум. Из-за пандемии посетители не мешали животным романтически проводить время

В Национальном зоопарке Кубы несколько видов животных, которые находятся под угрозой исчезновения, воспользовались тишиной и спокойствием во время пандемии коронавируса. В результате романтических встреч родилось рекордное количество детенышей.
Об этом сообщает The Guardian.
Среди новорожденных – леопарды, бенгальские тигры, зебры, жирафы, антилопы и быки. Смотрители за животными такой бэби-бум связывают с тем, что зоопарк был закрыт в течение многих месяцев во время пандемии. Из-за отсутствия публики животные становятся более спокойными.
«Хотя пандемия была негативной для людей, в случае с зоопарками она была полезна. В частности, в нашем парке родилось более 10 ценных видов, которые находятся под угрозой исчезновения, и это может в какой-то момент восстановить биологическое разнообразие», — сказала ветеринар зоопарка Рейчел Ортис.
В Национальном зоопарке Кубы собрано 1 473 животных более 120 видов. Посетители теперь могут увидеть детенышей леопарда и жирафа, поскольку Национальный зоопарк недавно вновь открылся для публики.
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