Науковці дали назву виду людини, яка жила в Африці близько 500 тисяч років тому

Канадські дослідники з Університету Вінніпег оголосили назву, яку дали пращуру людини, який мешкав у Африці та на південному сході Європи близько 500 тисяч років тому — Homo bodoensis.

На думку вчених, цей вид мешкав в Африці в епоху середнього плейстоцену і був прямим предком сучасної людини. Назва bodoensis походить від черепа, який знайшли у 1976 році в Бодо Дʼар у долині річки Аваш в Ефіопії. Судячи з розміру черепа, зразок Бодо був предком людини, але команда зазначає, що в ньому немає якихось рис, характерних для неандертальців.