Обстріл прифронтової Трьохізбенки кваліфікували як терористичний акт

Слідчі Служби безпеки України кваліфікували обстріл прифронтового селища Трьохізбенка як терористичний акт, який спричинив тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 258 КК).
Про це повідомляє штаб ООС.
Обстріл бойовиками цього населеного пункту на Луганщині вівся із забороненої Мінськими домовленостями артилерії великих калібрів. Сильні пошкодження зазнали пʼять будинків місцевих жителів, а через пожежу вигоріло півтора гектара. Без електрики залишилося близько 200 абонентів.
Слідчі СБУ продовжують роботу на місці (оцінка збитків та опитування свідків, потерпілих). У спецслужбі додали, що відкрили понад 70 кримінальних проваджень через дії проросійських бойовиків у Луганській області.
- 27 жовтня по Трьохізбенці бойовики випустили близько 20 снарядів. Жертв серед мирного населення немає.
- Це вже не перший обстріл громадянської інфраструктури Трьохізбенки. Ввечері 8 вересня 2021 року бойовики стріляли з населеного пункту Сміле в напрямку житлових будинків Трьохізбенки Щастинської громади. Ворог застосував заборонену Мінськими домовленостями артилерію калібрів 120 і 122 мм. У бік будинків мешканців Трьохізбенки випустили 30 снарядів, пʼять з них влучили в п’ятиповерхівку, від інших постраждали сусідні двоповерхівка та приватні будинки.