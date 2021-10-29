Обстріл прифронтової Трьохізбенки кваліфікували як терористичний акт

Слідчі Служби безпеки України кваліфікували обстріл прифронтового селища Трьохізбенка як терористичний акт, який спричинив тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 258 КК).

Про це повідомляє штаб ООС.

Обстріл бойовиками цього населеного пункту на Луганщині вівся із забороненої Мінськими домовленостями артилерії великих калібрів. Сильні пошкодження зазнали пʼять будинків місцевих жителів, а через пожежу вигоріло півтора гектара. Без електрики залишилося близько 200 абонентів.

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Слідчі СБУ продовжують роботу на місці (оцінка збитків та опитування свідків, потерпілих). У спецслужбі додали, що відкрили понад 70 кримінальних проваджень через дії проросійських бойовиків у Луганській області.