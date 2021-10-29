Обстрел прифронтовой Трехизбенки квалифицировали как террористический акт

Следователи Службы безопасности Украины квалифицировали обстрел прифронтового поселка Трехизбенка как террористический акт, который повлек тяжкие последствия (ч. 2 ст. 258 УК).
Об этом сообщает штаб ООС.
Обстрел боевиками этого населенного пункта в Луганской области велся из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии крупных калибров. Сильные повреждения получили пять домов местных жителей, а из-за пожара выгорело полтора гектара. Без электричества остались около 200 абонентов.
Следователи СБУ продолжают работу на месте (оценка ущерба и опрос свидетелей, потерпевших). В спецслужбе добавили, что открыли более 70 уголовных производств из-за действий пророссийских боевиков в Луганской области.
- 27 октября по Трехизбенке боевики выпустили около 20 снарядов. Жертв среди мирного населения нет.
- Это уже не первый обстрел гражданской инфраструктуры Трехизбенки. Вечером 8 сентября боевики стреляли из населенного пункта Смелое в сторону жилых домов Трехизбенки Счастинской общины. Враг применил запрещенную Минскими договоренностями артиллерию калибров 120 и 122 мм. В сторону домов жителей Трехизбенки выпустили 30 снарядов, пять из них попали в пятиэтажку, от других пострадали соседние двухэтажка и частные дома.