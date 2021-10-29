Англія може стати першою країною, в якій лікарі прописуватимуть електронні сигарети

Англія може стати першою країною у світі, в якій прописуватимуть електронні сигарети як медичний продукт.

Агентство з регулювання лікарських засобів та товарів медичного призначення Великої Британії (MHRA) опублікувало інструкцію, яка може дати право Національній службі охорони здоровʼя Англії дозволяти прописувати електронні сигарети тим, хто хоче кинути палити.

Виробники електронних сигарет можуть звертатися до MHRA і подавати свої продукти на затвердження регулюючими органами. Якщо продукцію якоїсь компанії буде схвалено за критеріями безпеки та ефективності відмови від куріння, то лікарі зможуть прописувати електронні сигарети у кожному конкретному випадку. Нацслужба охорони здоровʼя Англії у цьому питанні співпрацюватиме з компаніями-виробниками з метою оцінки продукції.

На такий крок влада пішла в рамках плану зниження кількості курців до 2030 року.

MHRA зазначає, що некурцям та дітям, як і раніше, наполегливо рекомендується утримуватися від використання електронних сигарет. Вони містять нікотин і небезпечні, але висновки експертів із Великої Британії та США показують, що електронні сигарети менш шкідливі, ніж куріння, а людям із ними легше кинути шкідливу звичку. Ліцензована з медичного погляду електронна сигарета проходитиме більш суворі перевірки на безпеку.