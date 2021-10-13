Регулятор США вперше схвалив для продажу електронні сигарети

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) уперше дозволило продаж в країні електронних сигарет.

Про це пише BBC.

Регулятор схвалив три сигарети під брендом Vuse, які виробляє компанія RJ Reynolds.

Експерти FDA вирішили, що користь для дорослих, які хочуть кинути палити, переважає за можливий ризик залежності у підлітків.

Електронні сигарети широко поширені у США, але останнім часом зростало занепокоєння через залежність у підлітків. Виробники чекали офіційного дозволу від FDA понад року.

«Дані виробника свідчать про те, що вироби зі смаком тютюну можуть стати в нагоді дорослим залежним курцям, які переходять на ці продукти — повністю або зі значним скороченням споживання сигарет — шляхом зменшення впливу шкідливих хімічних речовин», — підкреслив один із експертів Мітч Зеллер.

За його словами, дозвіл на продаж може бути відкликаний, якщо будуть ознаки появи залежності у людей, які раніше не вживали тютюн.