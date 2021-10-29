У США закликали країни Заходу зняти обмеження на постачання Україні летальної зброї

У Пентагоні закликають своїх союзників зняти обмеження на постачання Україні летальної зброї для захисту від російської агресії.

Про це заявила помічниця міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер.

Вона нагадала, що США вже передали Україні та Грузії протитанкові ракетні комплекси Javelin, що стало яскравим прикладом військової допомоги цим державам.

«Найперша річ, яку я хотіла б згадати - це те, що всі союзники повинні зняти свої обмеження на постачання летальних оборонних озброєнь. Але багато союзників досі зберігають обмеження — деякі з них стосуються програм оборонної допомоги, однак є і ті, що стосуються продажу летального озброєння», — сказала Купер.

Вона підкреслила, що США продовжуватимуть надавати Україні допомогу у галузі оборони та безпеки.