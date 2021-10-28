В Україні стартував конкурс на посаду директора Держбюро розслідувань

Він повідомив, що у четвер відбулося перше засідання комісії. На ньому, «після тривалих дискусій» затвердили оголошення про проведення конкурсу, а також ухвалили за основу проєкт регламенту відбору. «Таким чином, конкурс розпочався: протягом 21 дня після публікації оголошення прийматимуться документи кандидатів», — написав він.

За словами Козлова, в проєкті регламенту не врегульований порядок відбору конкурсною комісією керівників підрозділів внутрішнього контролю. Він також зазначив, що у складі комісії має бути девʼять членів: три — від Верховної Ради, три — від президента та три — від Кабінету міністрів за пропозицією міжнародних організацій. «Останні так і не були призначені, оскільки кандидатури, на жаль, не надійшли. Втім, Конкурсна комісія повноважна і в складі шести членів, для прийняття рішення необхідно пʼять голосів», — пояснив Козлов.