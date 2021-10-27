Перше засідання комісії з відбору директора ДБР відбудеться 28 жовтня

Перше засідання конкурсної комісії з обрання директора Державного бюро розслідувань відбудеться 28 жовтня.

Про це «Бабелю» повідомило джерело в конкурсній комісії.

Засідання має розпочатися о 14:00. Наразі бюро очолює виконувач обовʼязків директора Олексій Сухачов.

Подачу документів для участі в конкурсі на посаду директора ДБР оголосили 30 грудня 2019 року, вона тривала лише до 3 січня 2020-го. У липні 2020 року Верховна Рада призначила до конкурсної комісії трьох своїх представників. Восени того ж року своїх представників до комісії делегував і президент. Бракує іноземних експертів, яких має призначити Кабінет міністрів за поданням міжнародних організацій.

У червні в коментарі «РБК-Україна» тодішній голова правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський заявив, що конкурсна комісія могла б почати роботу й без міжнародних експертів. Але тоді її рішення, найімовірніше, розкритикують, а результати відбору сприймуть із недовірою.