Первое заседание комиссии по отбору директора ГБР состоится 28 октября

Первое заседание конкурсной комиссии по избранию директора Государственного бюро расследований состоится 28 октября.

Об этом «Бабелю» сообщил источник в конкурсной комиссии.

Заседание должно начаться в 14:00. Сейчас бюро возглавляет исполняющий обязанности директора Алексей Сухачев.

Подачу документов для участия в конкурсе на должность директора ДБР объявили 30 декабря 2019 года, она длилась до 3 января 2020-го. В июле 2020 года Верховная Рада назначила в конкурсную комиссию трех своих представителей. Осенью того же года своих представителей делегировал и президент. До сих пор не хватало только иностранных экспертов, которых должен был назначить Кабинет министров по представлению международных организаций.

В июне в комментарии «РБК-Украина" тогдашний глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский заявил, что конкурсная комиссия могла бы начать работу и без международных экспертов. Но тогда ее решения, скорее всего, раскритикуют, а результаты отбора воспримут с недоверием.