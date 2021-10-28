«Рибна війна»: Франція захопила британське судно у своїх водах, а друге оштрафувала

Французька берегова охорона затримала британський траулер Cornelis Gert Jan через імовірний незаконний вилов риби у водах Франції, а ще один траулер оштрафувала. Інциденти повʼязані з тим, що Франція і Велика Британія не можуть домовитися між собою з приводу ліцензій на вилов риби після Brexit.

Про це повідомляє BBC.

Міністр морського судноплавства Франції Аннік Жірарден заявив, що обидва британські судна отримали попередження про заборону на вилов. Траулер Cornelis Gert Jan не підкорився вимозі залишити район, тож його затримали — зараз він перебуває у порту міста Гавр. Друге судно підкорилося не одразу, за що його й оштрафували.

Шотландська компанія MacDuff Shellfish, якій належить Cornelis Gert Jan, заявила, що траулер працював законно і компанія захищатиметься в судах.

Франція попередила, що з листопада заблокує британські кораблі з деяких портів, а також посилить перевірки, якщо суперечка щодо ліцензій не буде вирішена до 2 листопада.

Прессекретар уряду Британії заявила, що британська сторона терміново вивчає дії французьких правоохоронців. Погрози Франції блокувати британські судна назвали «розчаровуючими».