«Рыбная война»: Франция захватила британское судно в своих водах, а второе оштрафовала

Французская береговая охрана задержала британский траулер Cornelis Gert Jan из-за вероятного незаконного вылова рыбы в водах Франции, а еще один траулер оштрафовала. Инциденты связаны с тем, Франция и Великобритания не могут договорится между собой по поводу лицензий на вылов рыбы после Brexit.

Об этом сообщает BBC.

Министр морского судоходства Франции Анник Жирарден заявил, что оба британских судна получили предупреждения о запрете на вылов. Траулер Cornelis Gert Jan не подчинился требованию покинуть район, поэтому его задержали — сейчас он находится в порту города Гавр. Второе судно подчинилось не сразу, за что его и оштрафовали.

Шотландская компания MacDuff Shellfish, которой принадлежит Cornelis Gert Jan, заявила, что траулер работал законно и компания будет защищаться в судах.

Франция предупредила, что с ноября заблокирует британские корабли из некоторых портов, а также ужесточит проверки, если спор по поводу лицензий не будет разрешен до 2 ноября.

Пресс-секретарь правительства Британии заявила, что британская сторона в срочном порядке изучает действия французских правоохранителей. Угрозы Франции блокировать британские суда назвали «разочаровывающими».