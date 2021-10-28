Гінеколог із Малайзії заявив, що винайшов перший у світі унісекс презерватив

Гінеколог із Малайзії заявив, що створив перший у світі унісекс презерватив, який можуть використовувати як жінки, так і чоловіки. Про це повідомляє Reuters .

Виріб має клейке покриття з однієї сторони і може прикріплюватись до піхви або статевого члена, також він покриває прилеглу ділянку для додаткового захисту. Презерватив зроблений з поліуретану — це матеріал, що використовується в прозорих повʼязках для ран. Він тонкий та гнучкий, але при цьому міцний та водонепроникний.

Тан сказав, що Wondaleaf пройшов кілька раундів клінічних досліджень та випробувань, придбати його можна буде через сайт фірми Twin Catalyst у грудні 2021 року.

«Ґрунтуючись на кількості проведених нами клінічних випробувань, я вельми оптимістичний, що згодом він стане значним доповненням до багатьох методів контрацепції, які використовуються для запобігання небажаній вагітності та захворюванням, що передаються статевим шляхом», — сказав Танг.