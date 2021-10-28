Гинеколог из Малайзии заявил, что изобрел первый в мире унисекс презерватив

Гинеколог из Малайзии заявил, что создал первый в мире унисекс презерватив, который могут использовать как женщины, так и мужчины. Об этом сообщает Reuters .

У изделия есть клейкое покрытие с одной стороны, и презерватив может прикрепляться к влагалищу или половому члену, также он покрывает прилегающую область для дополнительной защиты. Презерватив сделан из полиуретана — это материал, который используют в прозрачных повязках для ран. Он тонкий и гибкий, но при этом крепкий и водонепроницаемый.

Презервативы называются Wondaleaf Unisex Condom. Коробка будет содержать два презерватива и будет стоить $3,61.