Google дозволила неповнолітнім видаляти свої фото з пошуку

Компанія Google розробила інструмент, який дозволить дітям, підліткам, батькам чи опікунам видаляти їхні фото із пошуку. Це означає, що ці зображення не відображатимуться на вкладці «Зображення».
Про це йдеться у заяві компанії.
Аби видалити фото, необхідно надіслати запит і вказати ім’я та вік неповнолітнього, а також надати посилання на фотографії, які потрібно видалити, та умови пошуку, за якими знімки зʼявляються в пошуковій видачі (простіше кажучи: як «нагуглити» це фото).
Після цього команда Google розгляне запит і за потреби звʼяжеться для отримання будь-якої додаткової інформації. Після видалення фото надійде відповідне сповіщення на пошту.
Однак компанія наголошує, що видалення зображення з результатів Google не означає, що його видалили з інтернету. Якщо фото дитини використовують на якомусь сайті, то Google радить звʼязатися з вебмайстром сайту та попросити його видалити фото (ось інструкція).
- Google блокуватиме рекламу, що заперечує зміни клімату. Крім цього, розміщувати рекламу на сторінках, що заперечують кліматичні зміни, також буде заборонено. Цей крок Google спрямований на те, щоб прибрати основне джерело доходу для тих, хто дезінформує щодо змін клімату.