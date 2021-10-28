Google дозволила неповнолітнім видаляти свої фото з пошуку

Компанія Google розробила інструмент, який дозволить дітям, підліткам, батькам чи опікунам видаляти їхні фото із пошуку. Це означає, що ці зображення не відображатимуться на вкладці «Зображення».

Про це йдеться у заяві компанії.

Аби видалити фото, необхідно надіслати запит і вказати ім’я та вік неповнолітнього, а також надати посилання на фотографії, які потрібно видалити, та умови пошуку, за якими знімки зʼявляються в пошуковій видачі (простіше кажучи: як «нагуглити» це фото).