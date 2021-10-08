Google блокуватиме рекламу, що заперечує зміни клімату

Компанія Google не дозволятиме рекламодавцям розміщувати оголошення, що заперечують зміну клімату. Заборона поширюється і на відеосервіс YouTube.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Блокування стосується «контенту, який суперечить усталеним науковим обґрунтуванням щодо існування змін клімату», написала компанія у блозі. Також під заборону потратив контент, який заперечує, що діяльність людини та парникові гази впливають на кліматичні зміни. Блокувати таку рекламу Google почне у грудні.

Крім цього, розміщувати рекламу на сторінках, що заперечують кліматичні зміни, також буде заборонено.